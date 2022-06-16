В Узбекистані наречений вдарив наречену під час весілля через її перемогу у конкурсі

11:44 16 червня Київ, Україна





Про це повідомляє Repost.uz.



Відео інциденту широко розійшлося на початку червня у соцмережах. У ролику чоловік та жінка за святковим столом розмотують на швидкість мотузки, але після перемоги нареченої наречений б'є її з розмаху по потилиці. В Узбекистані влада Сурхандар'їнської області порушила адміністративну справу про дрібне хуліганство щодо нареченого, який вдарив наречену на весіллі через її перемогу у весільному конкурсі Про це повідомляє Repost.uz.Відео інциденту широко розійшлося на початку червня у соцмережах. У ролику чоловік та жінка за святковим столом розмотують на швидкість мотузки, але після перемоги нареченої наречений б'є її з розмаху по потилиці.

Після удару один із гостей спочатку посміхався, проте почувши реакцію інших людей, перестав. Дівчину з-за столу вивела жінка, що сиділа поряд. При цьому наречений стояв із гордо піднятою головою.

Ролик розійшовся не лише соцмережами, а й у медіа, зокрема, іноземних. Його в ефірі показав корейський телеканал JTBC, а публікація про те, що сталося, потрапила на сторінки німецького видання Bild.



Правоохоронці Узунського району провели профілактичну бесіду з молодими та їхніми батьками, а матеріали справи направили до суду. В той самий час, як зазначають журналісти, молодята не розірвали шлюб і пара навіть живе разом.

Правозахисниця та блогерка Акіда Ханум вважає, що цей випадок – лише верхівка айсберга, на її думку, узбекистанське суспільство сприймає подібний вчинок у порядку речей.

"Це не вина одного лише хлопця. Він просто думає, що це нормально – піднімати руку на жінку. Це означає, що його батько чинив так: бив його матір вдома. Суспільство навколо нього сприймає це як нормальне явище. Ось у чому проблема", - сказала правозахисниця.

Ця сім'я не розлучиться, тому що дівчині скажуть, кому вона потрібна і де її місце, додала Акіда Ханум.

На жаль, в Узбекистані жінка перебуває буквально на дні соціальної ієрархії. Жінка має терпіти побої, страждати.

Наприклад, минулого року всього за 10 місяців до Центрів реабілітації та адаптації осіб, які постраждали від насильства, в країні звернулися 7226 осіб, більшість з яких (2457) розповіли про психологічне насильство, у 1358 йшлося про фізичне, у 666 про економічне. а в 37 випадках про статеве. При цьому чиновники не уточнюють, скільки серед постраждалих становлять жінки, однак очевидно, як і в інших країнах, їх серед постраждалих більшість.



У грудні 2021-го президент країни Шавкат Мірзієєв підписав закон, який зобов'язує голів місцевих самоврядувань доповідати до органів внутрішніх справ про домашнє насильство. Міністр юстиції Узбекистану Русланбек Давлетов, розповідаючи про це явище в країні, зазначав, що воно дуже поширене.