В Узбекистані через сироп від кашлю померло 19 дітей

14:31 30 грудня Київ, Україна

У четвер, 29 грудня, індійський регуляторний орган із лікарських засобів заявив, що проінспектував підприємство, де виготовляли сироп від кашлю, пов'язаний зі смертю 19 дітей в Узбекистані , і пообіцяв вжити додаткових заходів на основі своїх висновків.

Про це повідомляє Reuters.



Юристи компанії Marion Biotech, індійського виробника сиропу Dok-1 Max, заявили, що компанія шкодує про смерть та зупинила виробництво.



Згідно з заявою Міністерства охорони здоров'я Індії, регуляторний орган з лікарських засобів перевірив підприємство Noida компанії Marion Biotech у штаті Уттар-Прадеш та підтримує регулярний зв'язок зі своїм колегою в Узбекистані.

"Зразки сиропу від кашлю було взято з виробничих приміщень та відправлено до регіональної лабораторії тестування", - повідомили в МОЗ Індії.

Влада Узбекистану напередодні повідомила, що 18 дітей померли після вживання сиропу індійської фармацевтичної компанії для полегшення симптомів застуди та грипу, передає узбекистанська служба Радіо Свобода.. Головний лікар Самаркандського обласного дитячого багатопрофільного медичного центру в листі на адресу голови обласного управління охорони здоров'я заявляв, що загалом у 21 дитини, яка приймала ліки "Док-1 Макс", «були виявлені ознаки ураження нирок та ниркової недостатності.



У четвер узбецькі ЗМІ з посиланням на обласну прокуратуру повідомили про смерть однорічної дитини.