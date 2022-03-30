В Україну прибули російські війська з території Грузії

06:52 30 березня Київ, Україна

Триває 35-та доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню. Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої держави. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 30 березня.



З метою комплектування збройних сил РФ з окупованих територій Грузії на територію України було перекинуто підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південна Осетія) та 7-а (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу.



Від 4-ї військової бази було сформовано та відправлено в Україну три БТГр загальною чисельністю до 1200 осіб російських та осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві БТГр, а це близько 800 осіб.



На тимчасово зайнятих ворогом територіях Запорізької та Херсонської областей ворог продовжує вчиняти протиправні дії щодо місцевого населення. Так, у населеному пункті Велика Білозерка підрозділи російських окупантів розосередилися по всьому населеному пункту та розмістили техніку між житловими будинками.



У місті Мелітополь загарбники на підступах до міста обладнали блокпости та посилили перепускний режим.



Ворог продовжує грабувати будинки та квартири місцевих жителів, затримувати проукраїнських активістів та працівників державних органів.



На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада планує провести чергову хвилю мобілізації з 1 квітня поточного року. Не виключено, що будуть такі спроби на нещодавно захоплених територіях області.



За наявною інформацією, збройні сили РФ і надалі мають проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом. Так, військовослужбовці термінової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти, після їхньої участі у війні з Україною почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт і направити для подальшого проходження служби до пункту постійної дислокації.



Угрупуванням Об'єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу було відбито чотири атаки російських окупантів. Нашими воїнами знищено сім танків, сім одиниць броньованої, дві одиниці автомобільної техніки та протитанкову зброю. Противник зазнав втрат і в живій силі.