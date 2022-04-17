В Україну прибула перша партія нової військової допомоги від США

З початку російської агресії уряд США підтримав і продовжує підтримувати Україну в її опорі ворожим військам. В Україну зі США прибула перша партія з американською військовою допомогою Україні в рамках нового пакету на 800 млн. доларів. Про це повідомляє представник Білого дому, повідомляє CNN.

США вперше погодилися надати Києву потужну зброю, включаючи 11 вертольотів Мі-17, 18 155-мм гармат Howitzer та ще 300 дронів Switchblade.

У п'ятницю, 15 квітня, високопоставлений представник міністерства оборони повідомив, що перша партія зброї та техніки має прибути до України у найближчі 24 години.

Раніше повідомлялося, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 800 млн. доларів. Він включає бронетехніку, гелікоптери, безпілотники, ракети Javelin та багато іншого.