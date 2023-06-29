В Україну почали надходити німецькі Gepard

14:44 25 липня Київ, Україна

В Україну почали надходити зенітні самохідні артилерійські установки Gepard із Німеччини.

Про це в ефірі єдиного телемарафону у понеділок розповів міністр оборони Олексій Резніков.

"Сьогодні офіційно зайшли три перші Gepard. Це зенітно-ракетні комплекси, до яких нам передані десятки тисяч патронів. Ми очікуємо на перші 15 Gepard. Три сьогодні заїхали до України. Вони сьогодні вже у розпорядженні Збройних сил України", - сказав Резніков.

У середині липня офіційний Берлін опублікував список озброєнь, які ще планується поставити Україні, серед яких 30 ЗСУ Gepard.



Постачання боєприпасів для "Gepard" раніше вважалося проблемою, оскільки було доступно лише трохи менше ніж 60 тисяч 35-мм снарядів.



Gepard може стріляти зі швидкістю до 1000 пострілів за хвилину. Втім, у реальних умовах він стріляє короткими чергами, пристосованими до цілі. Після кількох тижнів зусиль офіс німецького уряду спільно з Міністерством оборони Норвегії знайшли виробника, який може виготовляти додаткові боєприпаси.



Раніше виробник систем провів навчання українських солдатів у Німеччині щодо використання установок.