В Україні загинув громадянин Замбії, уряд африканської країни зажадав від Росії пояснень

19:03 14 листопада Київ, Україна

В Україні загинув замбійський студент, який навчався у Московському інженерно-фізичному інституті, а згодом був засуджений за торгівлю наркотиками.

Про це заявив прем'єр-міністр африканської країни Стенлі Какубо.

У квітні 2020 року Ньіренду визнали винним у зберіганні наркотиків і засудили до дев'яти з половиною років ув'язнення.. Якубо зустрівся з сім'єю загиблого і пообіцяв повідомити подробиці, як тільки російська влада надасть Замбії інформацію.



Замбія з'ясовує, як саме їхній громадянин потрапив на війну в Україну, де загинув 22 вересня. Дипломатів поінформували про смерть лише 9 листопада.

"Уряд Замбії звернувся до влади Росії з проханням терміново надати інформацію про обставини, за яких громадянин Замбії, який відбуває покарання в Москві, міг бути завербований для участі у бойових діях в Україні", - заявив міністр.

За словами міністра, останки Ньіренди були перевезені до Ростов-на-Дону, звідки їх відправлять до Замбії.

До середини жовтня в Україні загинули щонайменше 458 ув'язнених, завербованих ПВК «Вагнера». Вперше інформація про те, що ПВК «Вагнера» бізнесмена Євгена Пригожина вербує ув'язнених, з'явилася в серпні. Тоді в Мережі було опубліковано відео де пригожин обіцяє помилування в обмін на півроку служби за контрактом в Україні.



Воювати в Україну відправляють і іноземні в'язні. Ув'язненим пропонують зняти судимість, заплатити $1000 та одразу видати російський паспорт.