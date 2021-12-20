У навчаннях НАТО візьмуть участь 26 країн

12:13 06 квітень Київ, Україна

Розпочаті в березні військові навчання під керівництвом НАТО "DEFENDER-Europe 21", триватимуть до червня і будуть проходити на ключових наземних і морських шляхах, що з'єднують Європу, Азію та Африку.



Про це повідомило посольство США в Україні.



"Військові навчання DefenderEurope21 почалися минулого місяця по всій Європі і триватимуть до червня. 28 000+ багатонаціональних сил з 26 країн NATO і країн-партнерів проведуть навчальні операції в десятку країн по всій Європі", - йдеться в повідомленні.



У навчаннях візьмуть участь більше ніж 28 000 військових з 26 країн. Тренування пройдуть на більш ніж 30 полігонах в десятку країн Європи.



Цього року програма DefenderEurope 21 включатиме значну участь ВПС США і ВМС США, будуть залучені засоби протиповітряної і протиракетної оборони, активи бригад сприяння Силам безпеки армії США і нещодавно відновлений V корпус.



Навчання проходитимуть на ключових наземних і морських шляхах, що з'єднують Європу, Азію та Африку.



Повідомляється, що в квітні підрозділи, які беруть участь в навчаннях, будуть збирати армійський запас на території Німеччини, Італії та Нідерландів.



Основна частина навчальних заходів пройде в травні. Завершиться DefenderEurope21 в червні передислокацією сил і техніки, що базуються в США.