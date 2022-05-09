У Туркменістані вводять жорсткі обмеження для жінок

17:07 09 травня Київ, Україна

Незабаром після того, як Сердар Бердимухамедов змінив свого батька на посаді президента Туркменістану внаслідок фіктивних виборів 12 березня, у країні запровадили неофіційні дискримінаційні обмеження для жінок, які водночас жорстко контролюють.



Про це пише регіональне відділення Радіо Свобода.



Жінкам забороняють користуватися певними косметичними послугами, зокрема, нарощувати вії та нігті, робити пластичні операції, носити одяг, що облягає, фарбувати волосся. Також запроваджено заборони на косметичні операції, такі як збільшення грудей та губ або навіть татуаж брів, популярний серед багатьох молодих жінок у Туркменістані, йдеться у виданні.



В останні тижні десятки жінок втратили роботу за нібито вставлені грудні імпланти або збільшені губи.



За повідомленнями численних очевидців в Ашхабаді та інших туркменських містах, поліція під час безпрецедентних рейдів у громадських місцях та офісах затримує жінок із накладними віями та нігтями та доставляє їх до відділків.



За словами одного з мешканців Ашхабада, жінкам наказали позбутися результатів косметичних процедур та сплатити штраф у розмірі близько 140 доларів. Це половина середньої зарплати у Туркменістані, зазначає видання.



Дві обурені порушенням їхніх прав жінки відмовилися сплачувати штраф та заявили про це співробітнику поліції. Той зупинив їх 27 квітня через накладні вії, повідомив очевидець.



"Жінки вимагали у поліціянта показати їм копію документа, який забороняє [накладні вії]", - розповів він.



Крім того, співробітники поліції зупиняють жінок на вулицях та у громадському транспорті, щоб перевірити, чи не збільшені у них губи косметичним шляхом, розповіла мешканка Балканського велаята.



"Поліція вимагає, щоб жінки знімали маски з обличчя, щоб перевірити, чи не збільшені у них губи. Цей президент виявився женоненависником. У Туркменістані немає взагалі жодної гендерної рівності", - повідомила одна з мешканок на умовах анонімності.



Також у рамках подальшого обмеження прав уряд заборонив жінкам їздити в автомобілях із чоловіками, які не є їхніми родичами, сидіти на передньому сидінні поруч із водієм, як у таксі, так і в приватних автомобілях. За це водіям загрожує штраф у розмірі двох тисяч доларів. Після 20-ї години водіям взагалі не дозволено підвозити жінок, навіть своїх родичок.