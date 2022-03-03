До Туреччини прийшов літній снігопад

19:59 03 червень Київ, Україна

У ніч на четвер в низці високогірних сіл чорноморських провінцій Туреччини несподівано випав червневий сніг.

Про це повідомляє CNN Türk.

«У червні в високих районах Болу і Кайсері випав сніг. Поки жителі півдня країни раділи приходу літа, на півночі викликає здивування сніг, що випав в перший місяць літа», - повідомляє телеканал.

Зараз в більшій частині Егейського і Середземноморського регіонів, Південно-Східній, Центральній та Східній Анатолії спостерігається сонячна і спекотна погода. У той самий час в Причорномор'ї та інших провінціях з початком червня температура повітря знижувалася.



Холодна і дощова погода спостерігається в Трабзоні, Різе, Артвіні, Гіресуні, Байбурті, Болу і Кайсері.