До Туреччини прийшов літній снігопад

У ніч на четвер в низці високогірних сіл чорноморських провінцій Туреччини несподівано випав червневий сніг.
Про це повідомляє CNN Türk.
Зараз в більшій частині Егейського і Середземноморського регіонів, Південно-Східній, Центральній та Східній Анатолії спостерігається сонячна і спекотна погода. У той самий час в Причорномор'ї та інших провінціях з початком червня температура повітря знижувалася.
Холодна і дощова погода спостерігається в Трабзоні, Різе, Артвіні, Гіресуні, Байбурті, Болу і Кайсері.
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