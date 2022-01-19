У Туреччині закрився готель після вечірки українців і росіян

15:54 04 травень Київ, Україна

Влада Туреччини закрила п'ятизірковий готель Bosphorus Sorgun через вечірку з порушенням карантинних обмежень.

Про це повідомляє місцеве видання Türkiye.

Масштабну вечірку влаштували з нагоди святкування Великодня 2 травня. При цьому відпочивали там українці, білоруси і росіяни, які не дотримувалися соціальної дистанції і інших правил коронавірусних обмежень.



Місцева влада дізналася про вечірку після того, як присутні на ній гості почали ділитися фото і відео з заходу в соціальних мережах. Після цього в готель прибули правоохоронці з інспекцією і анулювали сертифікат, який дозволяв готелю працювати в умовах пандемії.

"У соціальні мережі і засоби масової інформації потрапили зображення, що порушують заходи з протидії пандемії. Наші колеги відвідали готель. За протоколами, складеними в результаті проведених експертиз, інцидент підтвердився", - заявив губернатор Анталії Ерсін Язиджі.

Пізніше представники готелю Bosphorus Sorgun, в якому була вечірка, заявили, що автором ролика став українець-аніматор з іншого готелю, який вирішив відпочити у них того вечора.