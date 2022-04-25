У Туреччині задумалися над введенням карантинних обмежень

08:52 24 липня Київ, Україна

Влада Туреччини всерйоз задумалася над введенням карантинних обмежень, вони можуть стосуватися обмеження авіаперельотів для іноземців. Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа закликав жителів республіки активніше вакцинуватися.



Про це в п'ятницю, 23 липня, політик написав на своїй сторінці в Twitter.



"Сьогодні зареєстровано 11 094 нових випадки зараження. Ми повинні повернутися до суворих карантинних заходів і негайно всім зробити перше щеплення", - написав міністр.



Зростання кількості хворих в Туреччині почалося з середини липня, до цього в країні підтверджували по 4-5 тис. випадків зараження на день.



Коронавірус був вперше виявлений на території республіки 10 березня минулого року у місцевого жителя, який повернувся з Європи. Загальна кількість інфікованих в країні на цей момент перевищила 5,514 млн, померли 50 450 осіб.



За даними Міністерства охорони здоров'я, 39,26 млн громадян Туреччини отримали першу дозу вакцини від COVID-19, понад 22 млн отримали другу дозу.



Влада Туреччини не виключає, що, якщо захворюваність на коронавірус продовжить рости, МОЗ країни може піти на обмеження авіаперельотів для іноземців.