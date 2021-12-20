У Туреччині затримано підозрюваного у вбивстві президента Гаїті

11:51 16 листопад Київ, Україна

Влада Туреччини заарештувала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза в липні 2021 року.

Про це повідомляє Reuters.



«Я щойно розмовляв телефоном з турецьким міністром, моїм другом Мевлутом Чавушоглу, щоб подякувати Туреччині за арешт Саміра Хандала, який представляє великий інтерес для слідства щодо вбивства президента», – повідомив міністр закордонних справ Гаїті у Twitter.



16 листопада Хандала, розшукуваного за червоним повідомленням Інтерполу, було затримано в аеропорту Стамбула, коли він летів транзитом із США до Йорданії.



Жовенель Моїз очолював Гаїті понад 4 роки – з 7 лютого 2017-го.



Нагадаємо, президента Гаїті Жовенеля Моїза застрелили в ніч проти 7 липня під час збройного нападу на його резиденцію. Його дружина дістала поранення.



До речі, вдова вбитого президента Гаїті Жовенеля Моїза Мартін Моїз у суботу, у липні, повернулася на батьківщину після лікування у США.



Раніше повідомлялося, що на Гаїті у липні заарештували ключового підозрюваного в організації вбивства президента країни Жовенеля Моїза.



За це правоохоронці затримали доктора Крістіана Еммануеля Санона. Підозрюваний є гаїтянином за походженням, проте мешкає у штаті Флорида. За даними слідства, саме він домовився про скоєння злочину з базисною у Маямі приватною охоронною фірмою CTU SECURITY.



Загалом поліція заарештувала у цій справі трьох гаїтян.