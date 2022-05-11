У Туреччині взяті під контроль майже всі осередки лісових пожеж

21:19 09 серпня Київ, Україна

За інформацією влади Туреччини, на сьогодні вдалося взяти під контроль майже всі осередки лісових пожеж, за винятком пожеж в Міласі і Кейчегізі.

Про це повідомляє Anadolu у понеділок, 9 серпня.

"Майже через два тижні взяті під контроль або погашені 234 пожежі, за винятком пожеж в Міласі і Кейчегізі. "Герої лісу" продовжують працювати з великою відданістю з землі і повітря в Міласі і Кейчегізі", - заявив міністр сільського та лісового господарства Бекір Пакдемірлі.

Жертвами пожеж стали вісім осіб, постраждали - 864.



Влада Туреччини запевнила, що вигорілі території не використовуватимуться для інших цілей, окрім як для нових зелених насаджень.



Зокрема, президент країни Реджеп Тайіп Ердоган пообіцяв висадити по три саджанці на кожного жителя Туреччини, щоб відновити території від руйнівних пожеж.