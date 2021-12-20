У Туреччині другий випадок аварії військового літака на цьому тижні

В районі турецького Ізміру зазнав аварії літак ВПС Туреччини, завдяки оперативним пошуково-рятувальним роботам пілотів врятували.
Це другий випадок аварії військового літака на цьому тижні, повідомляє Міноборони Туреччини.
Літак впав в море в районі Фочі. Пілотів врятували завдяки пошуково-рятувальним роботам, які були негайно розпочаті в районі аварії.
Літак типу КТ-1 південнокорейського виробництва, призначений для навчальних польотів. Має два турбогвинтових двигуни, довжина 10,26 метра, розмах крил 10,59 метра. Екіпаж - 2 людини.
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