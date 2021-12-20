У Туреччині спалахнули антиурядові протести на тлі падіння нацвалюти

12:35 24 листопад Київ, Україна

У ніч на вівторок, 23 листопада, після історичного краху ліри, групи протестувальників пройшли маршем вулицями Стамбула та Анкари. Люди скандували «істіфа» (відставка), звертаючись до президента Реджепа Тайіпа Ердогана та його Партії справедливості та розвитку (ПСР).



23 листопада турецька ліра впала на 15%, що стало другим гіршим днем після того, як президент Реджеп Тайіп Ердоган виступив на захист недавнього різкого зниження ставок і пообіцяв виграти «економічну війну за незалежність», незважаючи на поширену критику та заклики змінити курс.

Ліра за тиждень впала з 11,37 до 13,21 за долар, досягнувши рекордного мінімуму. А річна інфляція наблизилася до позначки 20%.

Ердоган захищав грошово-кредитну політику свого уряду, проводячи політику низьких ставок заради дешевих кредитів, які, на його думку, прискорять економічне зростання та створять нові робочі місця.



Але збільшення кредитування за низькими ставками збільшує інфляцію і попит на валюту в країні, знижуючи курс ліри.