У Туреччині вперше заарештували журналіста за законом про фейки

У Туреччині суд ухвалив заарештувати журналіста Сінана Айгуля за нібито поширення "дезінформації" - це стало першим досудовим затриманням відповідно до нового закону про фейки.
Про це повідомив адвокат заарештованого Діяр Орак, пише Reuters.
Айгуля затримали після того, як він написав у Твіттері про те, що 14-річна дівчинка нібито зазнала сексуального насильства з боку чоловіків, включаючи поліціянтів та солдатів.
Пізніше журналіст відмовився від цієї історії, пояснивши, що місцевий губернатор переконав його, що вона не відповідає дійсності.
Айгуль, який є головою Асоціації журналістів провінції Бітліс, вибачився за публікацію не підтвердженої офіційною владою інформації.
Незважаючи на це, місцевий суд ухвалив взяти медійника під варту до початку судового процесу. Судді вирішили, оскільки чоловік має численну аудиторію у Твіттері, то його дії можуть "привести до страху та паніки серед населення та порушити мир у країні".
У суді Айгуль заявив, що виправив помилку після розмови з представником влади, видалив твіт і не збирався вчиняти злочин.
Адвокат Айгуля заявив, що затримання було незаконним.
Про це повідомив адвокат заарештованого Діяр Орак, пише Reuters.
Айгуля затримали після того, як він написав у Твіттері про те, що 14-річна дівчинка нібито зазнала сексуального насильства з боку чоловіків, включаючи поліціянтів та солдатів.
Пізніше журналіст відмовився від цієї історії, пояснивши, що місцевий губернатор переконав його, що вона не відповідає дійсності.
Айгуль, який є головою Асоціації журналістів провінції Бітліс, вибачився за публікацію не підтвердженої офіційною владою інформації.
Незважаючи на це, місцевий суд ухвалив взяти медійника під варту до початку судового процесу. Судді вирішили, оскільки чоловік має численну аудиторію у Твіттері, то його дії можуть "привести до страху та паніки серед населення та порушити мир у країні".
У суді Айгуль заявив, що виправив помилку після розмови з представником влади, видалив твіт і не збирався вчиняти злочин.
Адвокат Айгуля заявив, що затримання було незаконним.
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