У Туреччині вперше заарештували журналіста за законом про фейки

"Імплементація законодавства, яке було використано вперше, наскільки нам відомо, будучи витлумаченим таким чином судовою владою, залишає нас стурбованими тим, що подібні розслідування та арешти посилюватимуться в майбутньому", - сказав він у коментарі Reuters.