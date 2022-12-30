У Туреччині у ресторані стався вибух, загинули 7 людей

18:15 30 грудня Київ, Україна

У ресторані міста Айдин, розташованого на заході Туреччини, стався вибух, внаслідок якого загинуло семеро людей, ще п'ятеро отримали поранення.



Про це повідомляє NTV.



За даними видання, інцидент стався у ресторані, розташованому на вулиці Кіпр у районі Назіллі, близько 15:30. Вибух стався під час заміни газової труби.

"Під час заміни труби в кухонній частині ресторану стався сильний вибух. Після вибуху виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

На місце вибуху було направлено велику кількість пожежників та 112 розрахунків.



Губернатор Айдина Хусейн Аксой заявив, що в результаті вибуху загинули 7 людей, ще 5 людей отримали поранення, одна з них у тяжкому стані.

Після вибуху стало відомо, що двоє людей, що знаходилися всередині, стрибнули з другого поверху ресторану, рятуючись від вогню. У той самий час пожежа, що виникла після вибуху, була швидко ліквідована.



Міністр юстиції Бекір Боздаг повідомив, що Генеральна прокуратура міста Назіллі розпочала судове розслідування та призначила трьох прокурорів. Він додав, що людину, яка може бути причетна до вибуху, вже затримано.