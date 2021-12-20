У Туреччині розбився військовий літак, загинув пілот

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У турецькій провінції Конья зазнав аварії винищувач NF-5 ВПС Туреччини при виконанні фігур вищого пілотажу.

Про це повідомляє газета Sabah в середу, 7 квітня.



Відзначається, що легкий багатоцільовий винищувач NF-5 входив в пілотажну групу ВПС Туреччини Türk Yıldızları (Турецькі зірки). Катастрофа сталася під час виконання фігур вищого пілотажу. Пілот загинув.



На місці аварії літака працюють екстрені служби. Серед можливих причин аварії називаються несправність техніки і людський фактор.



Президент Туреччини Тайіп Ердоган висловив співчуття родині загиблого пілота - капітана Бурака Генччелебі.