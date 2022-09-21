У Туреччині розбився російський пожежний вертоліт

20:24 21 вересня Київ, Україна

У Туреччині розбився російський гелікоптер, який допомагав у гасінні лісових пожеж. За попередньою інформацією, загинули двоє людей.

Крах стався на заході Туреччини в провінції Денізлі, повідомляє Анадолу.

Губернатор провінції Алі Фуат Атік заявив, що аварія сталася поблизу населеного пункту Чардак. До місця події направили групи

рятувальників.

За даними МВС Туреччини, в результаті краху вертольота загинули двоє людей, п'ятеро отримали поранення. При цьому відомо, що принаймні п'ятеро із семи людей, які перебували на борту вертольота, були громадянами Росії.

На оприлюдненому відео омріяно, що у вертольота є логотип російської компанії Vladivostok Avia.

За даними місцевих ЗМІ, повітряне судно мало бути задіяне під час гасіння пожеж у Мармарисі.