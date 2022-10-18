У Туреччині провели випробувальний пуск таємно створеної балістичної ракети - Bloomberg

18 жовтня Туреччина здійснила випробувальний запуск балістичної ракети малої дальності місцевого виробництва над Чорним морем у рамках секретного ракетного проєкту під назвою Tayfun.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з темою.
За словами людей, які говорили на умовах анонімності, ракета була випущена о 7-й ранку за місцевим часом з мобільної платформи з аеропорту неподалік портового міста Різе. За словами джерел, снаряд пролетів 561 кілометр, перш ніж впасти біля узбережжя порту Синоп. Наразі ця турецька зброя має найбільшу дальність серед усіх видів подібної зброї, розробленої в країні, пише видання.
Секретний ракетний проєкт, який отримав назву Tayfun, працює вже кілька років, повідомили джерела, не вдаючись до подробиць. Керівництво оборонної промисловості Туреччини, що займається виробництвом зброї місцевого виробництва, відмовилося розголошувати інформацію про проєкт.
Туреччина отримала систему протиракетної оборони С-400 виробництва росії у 2019 році. У відповідь США ввели санкції проти Туреччини та заборонили їй розробляти та отримувати винищувачі-невидимки F-35 корпорації Lockheed Martin Corp.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з темою.
За словами людей, які говорили на умовах анонімності, ракета була випущена о 7-й ранку за місцевим часом з мобільної платформи з аеропорту неподалік портового міста Різе. За словами джерел, снаряд пролетів 561 кілометр, перш ніж впасти біля узбережжя порту Синоп. Наразі ця турецька зброя має найбільшу дальність серед усіх видів подібної зброї, розробленої в країні, пише видання.
Секретний ракетний проєкт, який отримав назву Tayfun, працює вже кілька років, повідомили джерела, не вдаючись до подробиць. Керівництво оборонної промисловості Туреччини, що займається виробництвом зброї місцевого виробництва, відмовилося розголошувати інформацію про проєкт.
Туреччина отримала систему протиракетної оборони С-400 виробництва росії у 2019 році. У відповідь США ввели санкції проти Туреччини та заборонили їй розробляти та отримувати винищувачі-невидимки F-35 корпорації Lockheed Martin Corp.
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