У Туреччині відбувається другий тур виборів президента: результати соцопитувань

Сьогодні увага світової громадськості зосереджена на другому турі президентських виборів, що проходить у Туреччині. Ці вибори мають досить високі ставки, адже на тлі вторгнення росії в Україну вирішують долю ключового союзника НАТО та регіонального посередника між рф, Близьким Сходом та Заходом.

За головну посаду в країні продовжують боротьбу чинний президент Реджеп Ердоган та кандидат від опозиції Кемаль Кілічдароглу.

Напередодні було опубліковано результати соцопитування центру ORC. Згідно з якими з невеликим відривом лідирує Кемаль Кілічдароглу, якого готові підтримати 48,1% респондентів. Ердоган набирає 46,7% голосів. Ще 5,2% респондентів не визначились із вибором. Зазначається, що у разі розподілу голосів, що не визначилися, Кіличдароглу підтримають 50,8%, Ердогана – 49,2%.

Опитування проводилося 24-25 травня. У ньому взяли участь 3950 осіб у 28 із 81 провінції, похибка склала 2,4%.

Нагадаємо, за підсумками першого туру виборів Ердоган набрав 49,51% голосів виборців, а лідер опозиції Кілічдароглу – 44,88%. Другий тур виборів президента відбудеться сьогодні, у неділю, 28 травня.