У Туреччині припинили пошуково-рятувальні роботи. Жертвами землетрусу стали 116 осіб

15:46 04 листопада Київ, Україна

Управління надзвичайних ситуацій Туреччини офіційно заявило про припинення пошукових робіт. За останніми даними, жертвами землетрусу, який стався 30 жовтня у водах Егейського моря, стали 116 осіб.



Про це повідомляє Reuters.



В результаті землетрусу в Ізмірі загинуло 114 осіб, ще 1035 осіб постраждали, з них 137 осіб досі перебувають в лікарнях. Ще двоє людей загинули під час землетрусу на грецькому острові Самос.

Управління по запобіганню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Туреччини оголосило про завершення пошуково-рятувальних робіт в районі 17 пошкоджених та зруйнованих будівель в зоні землетрусу. Бригади займаються розчищенням завалів.



За даними турецького управління, в результаті землетрусу затонули 22 човни, а 43 інші сіли на мілину, з яких 40 вдалося врятувати.





