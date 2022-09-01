У Туреччині представили нову модель Bayraktar - Kızılelma

20:15 30 серпня Київ, Україна

Нову модель ударного безпілотника Bayraktar під назвою Kızılelma (Червоне яблуко) представили у вівторок, 30 серпня, у турецькому місті Самсун.

Про це повідомляє турецьке інформагентство Anadolu.



Презентація відбулася у рамках авіаційно-космічного фестивалю Teknofest Karadeniz.



Технічний директор компанії Baykar Teknoloji Сельчук Байрактар зазначив, що системи подібні до Bayraktar Kızılelma – це майбутнє військової авіації.



Зокрема, він підкреслив, що вони здатні до "агресивного маневрування" і мають розвинену систему штучного інтелекту.



Нова модель дрону оснащена реактивним двигуном. Kızılelma для зльоту досить мінімальної довжини смуги: безпілотник здатний стартувати з палуби легкого авіаносця.