У Туреччині з'явилася друга спеціальна авіакомпанія для росіян

У турецькій Анталії буде створено другу авіакомпанію, яка займеться польотами в росію. Компанія MGA Aviation (Mavigok Aviation) вже одержала попередній дозвіл Головного управління цивільної авіації, повідомляє видання AirportHaber.
Приступити до перших польотів компанія розраховує у найближчому майбутньому. Вже сформовано технічні, інженерні, бухгалтерські, фінансові та логістичні відділи.
У парку MGA Aviation знаходяться чотири літаки: два Boeing 737-900 та два Boeing 777. Компанія збирається найняти досвідчений льотний склад для них – 50 працівників.
На першому етапі MGA Aviation зосередиться на рейсах до Росії, але надалі географія польотів розшириться.
MGA Aviation – друга авіакомпанія, яку створюють у Туреччині для перевезення російських туристів. Раніше AirportHaber повідомляв про створення перевізника Southwind , який покликаний "не залишати російський ринок порожнім і не перекривати турпотік до Туреччини". Перші рейси Southwind заплановані на кінець травня.
На тлі війни в Україні турецька влада прийняла «дорожню карту» із залучення російських туристів. Крім створення спеціальних авіакомпаній план передбачає виділення турецьким туроператорам кредитів, що працюють у Росії, на загальну суму $300 млн. Також авіакомпанія Turkish Airlines виділить для російських туристів 1,5 млн місць на власних рейсах. Ці заходи, як розраховує турецька влада, залучать до країни не менше 3 млн російських туристів.
Приступити до перших польотів компанія розраховує у найближчому майбутньому. Вже сформовано технічні, інженерні, бухгалтерські, фінансові та логістичні відділи.
У парку MGA Aviation знаходяться чотири літаки: два Boeing 737-900 та два Boeing 777. Компанія збирається найняти досвідчений льотний склад для них – 50 працівників.
На першому етапі MGA Aviation зосередиться на рейсах до Росії, але надалі географія польотів розшириться.
MGA Aviation – друга авіакомпанія, яку створюють у Туреччині для перевезення російських туристів. Раніше AirportHaber повідомляв про створення перевізника Southwind , який покликаний "не залишати російський ринок порожнім і не перекривати турпотік до Туреччини". Перші рейси Southwind заплановані на кінець травня.
На тлі війни в Україні турецька влада прийняла «дорожню карту» із залучення російських туристів. Крім створення спеціальних авіакомпаній план передбачає виділення турецьким туроператорам кредитів, що працюють у Росії, на загальну суму $300 млн. Також авіакомпанія Turkish Airlines виділить для російських туристів 1,5 млн місць на власних рейсах. Ці заходи, як розраховує турецька влада, залучать до країни не менше 3 млн російських туристів.
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