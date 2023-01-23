У Туреччині перестали видавати громадянам росії туристичні посвідки на проживання

Громадянам росії почали відмовляти у видачі первинної туристичної посвідки на проживання у Туреччині. Тепер громадяни рф мають надавати офіційні документи, що підтверджують джерело доходів.
Раніше для отримання первинної туристичної посвідки на проживання у Туреччині росіянам було достатньо договору оренди квартири строком від пів року. Однак тепер громадяни рф мають офіційно підтверджувати доходи, про що розповіли у філіях Управління у справах іноземців Туреччини. Офіційних коментарів щодо цього міграційна влада країни не дала.
Виписки про стан рахунків з банку та дані про регулярні грошові надходження від росіян не приймаються. У Туреччині вимагають надати документ про компанію-роботодавця, якщо людина працює віддалено, або довідку про пенсію для пенсіонерів. Для кожного випадку потрібно оформляти апостиль документів.
Росіяни, які зіткнулися із проблемою, розповіли, що нові правила діють при оформленні посвідки на проживання вперше. Якщо раніше було отримано дозвіл на проживання у Туреччині, то з повторним отриманням документа проблеми не виникають.
Росіяни припускають, що причина таких обмежень – це політична змова москви та Анкари. На їхню думку, кремль хоче повернути громадян, які залишили рф, через примус. Ще одна непряма причина – перенаселення окремих регіонів держави росіянами.
Згідно з розпорядженням, опублікованим на сайті Головного управління міграційної служби Міністерства внутрішніх справ Туреччини, у 1169 районах країни проживає понад 20% іноземців від загальної кількості мешканців. На цих територіях видачу посвідок на проживання скасували. При цьому у вказаних регіонах злетіли ціни на оренду нерухомості, хоча підвищення вартості заборонено законом.
Раніше для отримання первинної туристичної посвідки на проживання у Туреччині росіянам було достатньо договору оренди квартири строком від пів року. Однак тепер громадяни рф мають офіційно підтверджувати доходи, про що розповіли у філіях Управління у справах іноземців Туреччини. Офіційних коментарів щодо цього міграційна влада країни не дала.
Виписки про стан рахунків з банку та дані про регулярні грошові надходження від росіян не приймаються. У Туреччині вимагають надати документ про компанію-роботодавця, якщо людина працює віддалено, або довідку про пенсію для пенсіонерів. Для кожного випадку потрібно оформляти апостиль документів.
Росіяни, які зіткнулися із проблемою, розповіли, що нові правила діють при оформленні посвідки на проживання вперше. Якщо раніше було отримано дозвіл на проживання у Туреччині, то з повторним отриманням документа проблеми не виникають.
Росіяни припускають, що причина таких обмежень – це політична змова москви та Анкари. На їхню думку, кремль хоче повернути громадян, які залишили рф, через примус. Ще одна непряма причина – перенаселення окремих регіонів держави росіянами.
Згідно з розпорядженням, опублікованим на сайті Головного управління міграційної служби Міністерства внутрішніх справ Туреччини, у 1169 районах країни проживає понад 20% іноземців від загальної кількості мешканців. На цих територіях видачу посвідок на проживання скасували. При цьому у вказаних регіонах злетіли ціни на оренду нерухомості, хоча підвищення вартості заборонено законом.
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