У Туреччині пасажирський автобус злетів у кювет, загинули 14 осіб

11:00 08 серпня Київ, Україна

Турецький автобус, що слідував по заміському маршруту, злетів у кювет і перекинувся. В результаті аварії померли на цей момент 14 осіб, ця кількість може збільшитися.

Про це повідомляє Анадолу в неділю, 8 серпня.



"Пасажирський автобус, який прямував з кільцевої дороги OSB Баликесір в бік району Мармара, вийшов з-під контролю і перекинувся", - йдеться в повідомленні.



Зазначено, що 11 людей загинули на місці, трьох госпіталізованих врятувати не вдалося. Ще 18 людей отримали поранення, вони транспортовані в лікарні.



Відповідні служби почали розслідування події. Інші подробиці не наводяться.