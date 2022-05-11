У Туреччині пасажирський автобус злетів у кювет, загинули 14 осіб

Турецький автобус, що слідував по заміському маршруту, злетів у кювет і перекинувся. В результаті аварії померли на цей момент 14 осіб, ця кількість може збільшитися.
Про це повідомляє Анадолу в неділю, 8 серпня.
"Пасажирський автобус, який прямував з кільцевої дороги OSB Баликесір в бік району Мармара, вийшов з-під контролю і перекинувся", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що 11 людей загинули на місці, трьох госпіталізованих врятувати не вдалося. Ще 18 людей отримали поранення, вони транспортовані в лікарні.
Відповідні служби почали розслідування події. Інші подробиці не наводяться.
"Пасажирський автобус, який прямував з кільцевої дороги OSB Баликесір в бік району Мармара, вийшов з-під контролю і перекинувся", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що 11 людей загинули на місці, трьох госпіталізованих врятувати не вдалося. Ще 18 людей отримали поранення, вони транспортовані в лікарні.
Відповідні служби почали розслідування події. Інші подробиці не наводяться.
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