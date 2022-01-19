У Туреччині виправдали німецьку журналістку, яку звинувачують у пропаганді тероризму

08:57 18 січень Київ, Україна

У Туреччині суд виправдав німецьку журналістку турецького походження Мешале Толу, яку разом із чоловіком та ще кількома особами звинувачували у пропаганді тероризму та підтримці діяльності ліворадикальної Компартії Туреччини/Марксистсько-ленінської.



Судовий процес тривав понад чотири роки, пише Spiegel.



Видання також оприлюднило повідомлення Толу у Твіттері, де журналістка пише: "Через чотири роки, вісім місяців та 20 днів: виправдана за обома пунктами!"



Толу, яка працювала в інформаційному агентстві Etha, закритому урядовим декретом, заарештували у Стамбулі у квітні 2017 року, взявши штурмом її квартиру. Водночас затримали журналіста Die Welt Деніза Юджеля та правозахисника Петера Штойдтнера.



Жінку протримали під арештом понад сім місяців – до середини грудня того ж року. У 2018 році судді зняли заборону на виїзд журналістки за кордон, і вона повернулася до Німеччини. Надалі судовий процес продовжувався без особистої участі. Чоловік Толу також виїхав із Туреччини.



Юджеля відпустили та дали можливість виїхати до Німеччини у 2018 році. Його заочно засудили до майже трьох років позбавлення волі. Штойдтнер був виправданий у 2020 році.



Раніше повідомлялося, що у 2021 році Туреччина разом із Палестиною та Алжиром стала найнебезпечнішою країною для журналісток. Вони зазнавали фізичних нападів, юридичного переслідування, расової дискримінації, були ув'язнені без суду, проти них проводилися масові кампанії з дезінформації тощо.



Такі дані навела коаліція "Жінки в журналістиці" (CFWIJ) у звіті за результатами моніторингу про випадки насильства щодо журналісток із 92 країн.