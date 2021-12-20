У Туреччині схвалили законопроект про соцмережах

12:37 29 липень Київ, Україна

Соціальні мережі в Туреччині давно були яблуком розбрату. Однак з сьогоднішнього дня Парламент Туреччини прийняв законопроект, що стосується врегулювання соціальних мереж в країні. Жителі країни незадоволені відповіддю президента Ердогана на критику в Мережі.

Парламент Туреччини в середу, 29 липня, схвалив спірний законопроект, який регулює використання соціальних мереж. Серед іншого, документ зобов'язує іноземні соціальні мережі з більш ніж 1 млн користувачів з Туреччини мати в цій країні своїх представників - турецьких громадян.

Крім того, адміністрації соцмереж повинні протягом 48 годин після повідомлення влади змінювати або видаляти матеріали, на які вкажуть відомства, випливає з проекту закону. Невиконання вимог загрожує грошовими штрафами, блокуванням реклами або скороченням пропускної здатності каналів інтернет-провайдерів.

Правозахисна організація "Репортери без кордонів" раніше засудила дії офіційної Анкари. Соціальні медіа є "останнім притулком критичної журналістики в Туреччині", підкреслила вона. Законопроект став єдиною відповіддю "політично ослабленого" президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана на жорстку критику в інтернеті, обурені правозахисники. За оцінкою "Репортерів без кордонів", Facebook користуються 37 млн жителів Туреччини, а Twitter - 16 млн.