У Туреччині виявили підземне місто, вік якого оцінюється у 2 тисячі років

Житель Туреччини виявив під своїм сараєм підземне місто віком 2 тисячі років. Дослідники вважають, що там щонайменше 3–4 рівні, з'єднані тунелями.
Про це повідомляє турецьке видання Haber Turk.
Розкопки почалися ще 5 років тому, і з того часу чоловік реконструює місто, але тільки зараз повідомив про це широку громадськість.
За словами представників Фонду захисту та просування екологічних та культурних цінностей, місто складається з мінімум двох окремих шарів, через які можна пройти за допомогою тунелів.
Халіджіоглу живе на вулиці, де розташоване одне з туристичних місць Кайсера – будинок архітектора періоду Османа Мімара Сінана.
Коли над містом звели будинки, спочатку приміщення використовували як сарай для зберігання сіна, а також як склад, пізніше жителі скидали в підземні тунелі сміття. Тому Халіджіоглу та його сім'ї довелося очищати простір від забруднень. За його оцінками, площа підземного міста становить 300 квадратних метрів.
За словами представників Фонду захисту та просування екологічних та культурних цінностей, місто складається з мінімум двох окремих шарів, через які можна пройти за допомогою тунелів.
Халіджіоглу живе на вулиці, де розташоване одне з туристичних місць Кайсера – будинок архітектора періоду Османа Мімара Сінана.
Коли над містом звели будинки, спочатку приміщення використовували як сарай для зберігання сіна, а також як склад, пізніше жителі скидали в підземні тунелі сміття. Тому Халіджіоглу та його сім'ї довелося очищати простір від забруднень. За його оцінками, площа підземного міста становить 300 квадратних метрів.
Він розповів, що в тунелях зустрічаються камені, що перегороджують хід, шириною від 50 сантиметрів до 1,5 метра.
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