У Туреччині виявили підземне місто, вік якого оцінюється у 2 тисячі років

Житель Туреччини виявив під своїм сараєм підземне місто віком 2 тисячі років. Дослідники вважають, що там щонайменше 3–4 рівні, з'єднані тунелями.

"Ми почистили бруд і виявили підземне місто. У цьому місці три-чотири поверхи. Необхідно серйозно розкопати його", - сказав Мустафа Халіджіоглу, який і знайшов старовинну пам'ятку.

Він розповів, що в тунелях зустрічаються камені, що перегороджують хід, шириною від 50 сантиметрів до 1,5 метра.

Розкопки почалися ще 5 років тому, і з того часу чоловік реконструює місто, але тільки зараз повідомив про це широку громадськість.За словами представників Фонду захисту та просування екологічних та культурних цінностей, місто складається з мінімум двох окремих шарів, через які можна пройти за допомогою тунелів.Халіджіоглу живе на вулиці, де розташоване одне з туристичних місць Кайсера – будинок архітектора періоду Османа Мімара Сінана.Коли над містом звели будинки, спочатку приміщення використовували як сарай для зберігання сіна, а також як склад, пізніше жителі скидали в підземні тунелі сміття. Тому Халіджіоглу та його сім'ї довелося очищати простір від забруднень. За його оцінками, площа підземного міста становить 300 квадратних метрів.