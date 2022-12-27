У Туреччині виявили ще одне родовище газу в Чорному морі

08:06 27 грудня Київ, Україна

Обсяг природного газу в новому родовищі оцінюється в 58 млрд кубометрів, поклади знаходяться на глибині 3 тисячі 23 метри. Про це у понеділок, 26 грудня, заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

"Ми провели нове буріння на газовому родовищі Сакарія. Наше бурове судно Fatih виявило запаси природного газу обсягом 58 мільярдів кубічних метрів на глибині 3 тисячі 23 метри під час буріння на Чайджумі-1», - повідомив Ердоган.



За його словами, завдяки новому відкриттю на родовищі Чайджуму-1 турецькі запаси газу в Чорному морі збільшилися на 170 мільярдів кубічних метрів і досягли 710 мільярдів кубічних метрів.

"Еквівалент природного газу, який ми виявили у Чорному морі, становить 1 трильйон доларів на міжнародних ринках за сьогоднішніми цифрами", - сказав Ердоган.

Він додав, що це відкриття дозволить здійснити нове буріння в інших геологічних полях, прилеглих до регіону.