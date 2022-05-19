У Туреччині через повінь гинуть люди. Україна висловлює співчуття

Слідом за масштабними пожежами на багатостраждальну Туреччину обрушилася водна стихія. За останніми даними управління з надзвичайних ситуацій Туреччини, кількість людей, які загинули в північних провінціях Туреччини в результаті повеней і селів, викликаних проливними дощами, зросла до 58.

Відзначається, що через повінь люди загинули в провінціях Кастамону, Синоп і Бартин на Чорноморському узбережжі Туреччини. Президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив ці провінції зоною стихійного лиха.

Через підтоплення без електрики залишилося 300 населених пунктів. Заблоковано рух низкою автодоріг. Кілька багатоповерхових будівель обрушилися в місті Бозкурт, пошуковики розбирають завали.

Українці поділяють біль турецьких сімей, які через стихію втратили близьких.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття лідеру Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану у зв'язку з жертвами і руйнуваннями внаслідок повеней в країні. Про це Зеленський написав в Twitter.