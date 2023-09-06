У Туреччині автобус злетів з дороги: загинуло 12 людей

Пасажирський автобус, що прямував із Сівасу до Стамбула, виїхав на зустрічну смугу і злетів з дороги. Внаслідок ДТП 12 людей загинули та 19 отримали поранення.
Про це повідомляє агентство Anadolu.
• 30 metre derinliğindeki şarampole yuvarlandı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 21, 2023
• Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Yozgat'ı Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı https://t.co/wERv4OYc6h pic.twitter.com/0sCtX
11 людей загинули на місці події, а одного пораненого, незважаючи на медичне втручання у найближчій лікарні, врятувати не вдалося. Із 19 постраждалих пасажирів, яких доставили до медичних закладів у районах Йозгат та Соргун, один залишається у критичному стані.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато розслідування.
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