У Туреччині автобус злетів з дороги: загинуло 12 людей

12:37 21 серпня Київ, Україна

Пасажирський автобус, що прямував із Сівасу до Стамбула, виїхав на зустрічну смугу і злетів з дороги. Внаслідок ДТП 12 людей загинули та 19 отримали поранення.
 
Про це повідомляє агентство Anadolu.
"Автобус прямував із Сіваса до Стамбула, коли водій втратив керування біля перехрестя Мюкремін на трасі Сівас-Йозгат. Автобус виїхав на зустрічну смугу і впав за відбійник, забравши життя людей і завдавши значних руйнувань", - йдеться у повідомленні.
11 людей загинули на місці події, а одного пораненого, незважаючи на медичне втручання у найближчій лікарні, врятувати не вдалося. Із 19 постраждалих пасажирів, яких доставили до медичних закладів у районах Йозгат та Соргун, один залишається у критичному стані.
 
За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато розслідування.