У Туреччині автобус злетів з дороги: загинуло 12 людей

12:37 21 серпня Київ, Україна

Пасажирський автобус, що прямував із Сівасу до Стамбула, виїхав на зустрічну смугу і злетів з дороги. Внаслідок ДТП 12 людей загинули та 19 отримали поранення.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

"Автобус прямував із Сіваса до Стамбула, коли водій втратив керування біля перехрестя Мюкремін на трасі Сівас-Йозгат. Автобус виїхав на зустрічну смугу і впав за відбійник, забравши життя людей і завдавши значних руйнувань", - йдеться у повідомленні.

• 30 metre derinliğindeki şarampole yuvarlandı

• Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı



Yozgat'ı Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı https://t.co/wERv4OYc6h pic.twitter.com/0sCtX — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 21, 2023

11 людей загинули на місці події, а одного пораненого, незважаючи на медичне втручання у найближчій лікарні, врятувати не вдалося. Із 19 постраждалих пасажирів, яких доставили до медичних закладів у районах Йозгат та Соргун, один залишається у критичному стані.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато розслідування.