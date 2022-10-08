У Туреччині автобус з українцями потрапив у ДТП - соцмережі

13:33 08 жовтня Київ, Україна

У турецькому курортному місті Анталія мікроавтобус, який перевозив українських туристів, з'їхав з дороги та перекинувся. В результаті загинула одна людина.

Про це у п'ятницю, 7 жовтня, повідомив користувач Facebook Vladimir Khotko.



За його даними, транспортний засіб прямував до аеропорту. З невідомих причин водій не впорався з керуванням, і автобус вилетів із проїжджої частини.



14 пасажирів було госпіталізовано. У лікарні один із постраждалих українців помер.