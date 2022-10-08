У Туреччині автобус з українцями потрапив у ДТП - соцмережі

У турецькому курортному місті Анталія мікроавтобус, який перевозив українських туристів, з'їхав з дороги та перекинувся. В результаті загинула одна людина.
Про це у п'ятницю, 7 жовтня, повідомив користувач Facebook Vladimir Khotko.
За його даними, транспортний засіб прямував до аеропорту. З невідомих причин водій не впорався з керуванням, і автобус вилетів із проїжджої частини.
14 пасажирів було госпіталізовано. У лікарні один із постраждалих українців помер.
За його даними, транспортний засіб прямував до аеропорту. З невідомих причин водій не впорався з керуванням, і автобус вилетів із проїжджої частини.
14 пасажирів було госпіталізовано. У лікарні один із постраждалих українців помер.
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