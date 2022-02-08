У Тунісі розпущено вищий судовий орган

06:31 08 лютий Київ, Україна

Туніська поліція у понеділок заблокувала доступ до головного судового наглядового органу країни через два дні після того, як президент Каїс Саїд розпустив його.



Сили безпеки перекрили усі дороги до штаб-квартири Вищої судової ради (ВСР) у Тунісі.



"Ми не знаємо, хто видав ці накази, але ми знаємо, що вони не мають під собою законних підстав", - сказав президент ВСР Юсеф Бузакер.



Саїд розпустив орган у неділю, через кілька місяців після звільнення уряду та захоплення широких повноважень у Тунісі, яке часто звеличується як єдина демократія, що виникла після арабських повстань 2011 року.



Його прихильники кажуть, що його захоплення влади 25 липня було необхідним після десятиліття поганого управління корумпованими політичними партіями після повстання, яке спровокувало повстання «арабської весни».



Але критики кажуть, що він направив країну небезпечним шляхом автократії.



Бузакер сказав, що закриття ВСР «доводить, що ми вступили у фазу, коли виконавча влада використовує силу, щоб захопити контроль над усіма державними установами, включаючи судову систему».



Попереджаючи про загрози «правам і свободам», він сказав, що ВСР продовжить виконувати свою роботу.



У неділю Саїд заявив, що ВСР була корумпованою і відклала політичні розслідування вбивств діячів лівої опозиції Чокрі Белаїда та Мохамеда Брахмі.

ВСР заявила, що не вистачає юридичних та конституційних повноважень для її розпуску.



Орган, створений у 2016 році, складається із 45 мирових суддів, які мають право призначати суддів.



Парламент призначає дві третини своїх членів, які потім відповідають за призначення інших.