У Токіо будуть видавати гомосексуальним парам сертифікати про партнерство

07:18 10 грудень Київ, Україна

З квітня 2022 року у Токіо почнуть видавати сертифікати про одностатеве партнерство, заявила губернатор японської столиці Юріко Койке.



Про це повідомляє Reuters.



За Койке, гомосексуальні пари зможуть зареєструвати свої стосунки та отримати можливості, якими безперешкодно користуються гетеросексуали, наприклад, право орендувати спільне житло.



Сертифікат не вважатиметься офіційним підтвердженням шлюбу, проте ЗМІ зазначають, що впровадження системи є важливим кроком для легалізації одностатевих шлюбів.



У 5 префектурах Японії та кількох районах Токійського столичного округу можна отримати подібні сертифікати. З 2015-го токійський район Сібуя запровадив систему одностатевого партнерства, а першим містом, яке офіційно визнало гомосексуальні шлюби 2019-го, стало місто Тіба.



Конституція Японії, прийнята після закінчення Другої світової війни, визначає шлюб як "взаємну згоду обох статей". Цього року цю норму суд визнав незаконною. Японія – єдина країна Великої сімки, в якій досі гомосексуальним парам забороняють укладати шлюб.



В Україні гомосексуали досі не можуть офіційно зареєструвати шлюб чи партнерство. Мін'юст був зобов'язаний розробити та подати до парламенту відповідний законопроєкт ще до 2020 року, проте посадовці не зробили цього.



Через заборону укладати партнерство або одружуватися гомосексуальні українці не можуть вирішувати питання спадщини, користуватися спільно придбаним майном з коханою людиною або розділити його у разі розлучення. Вони не мають права приймати медичні рішення за партнера.