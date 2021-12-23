У ТікТок поширюється нова небезпечна гра

У популярній мережі TikTok поширюється новий небезпечний челендж Blackout Challenge, який забрав життя 10-річної дитини зі США.
Про це пише The Mirror.
Вірусний тренд припускає, що користувачі записують, як вони затримують дихання, доки не втрачають свідомість. Нещодавно в пастку такої розваги потрапила 10-річна дівчинка Ніла Андерсон зі штату Пенсільванія (США). Дитина померла.
Тепер мати дівчинки Тавайна Андерсон хоче попередити інших батьків, щоб вони позбавили своїх дітей смертельної розваги.
В даний час відео зі смертельною грою вже видалено з платформи, оскільки соцмережа прагне боротися із цією тенденцією.
За словами мами загиблої дівчинки, 10-річна Ніла знепритомніла в спальні свого будинку в Честері минулої неділі, 19 грудня, після того, як нібито виконувала завдання небезпечної гри. Сім'я доправила її до місцевої лікарні, але медики лише констатували її смерть.
Тому мати закликає батьків перевіряти телефони своїх дітей, бо ніколи не знаєш, що знайдеш.
У свою чергу представник TikTok розповіли, що «тривожний челлендж» з'явився задовго до відеоплатформи і ніколи не був трендом TikTok.
Також зазначили, що Ніла п'ята дитина, яка померла за участю у Blackout Challenge лише цього року.
Про це пише The Mirror.
Вірусний тренд припускає, що користувачі записують, як вони затримують дихання, доки не втрачають свідомість. Нещодавно в пастку такої розваги потрапила 10-річна дівчинка Ніла Андерсон зі штату Пенсільванія (США). Дитина померла.
Тепер мати дівчинки Тавайна Андерсон хоче попередити інших батьків, щоб вони позбавили своїх дітей смертельної розваги.
В даний час відео зі смертельною грою вже видалено з платформи, оскільки соцмережа прагне боротися із цією тенденцією.
За словами мами загиблої дівчинки, 10-річна Ніла знепритомніла в спальні свого будинку в Честері минулої неділі, 19 грудня, після того, як нібито виконувала завдання небезпечної гри. Сім'я доправила її до місцевої лікарні, але медики лише констатували її смерть.
Тому мати закликає батьків перевіряти телефони своїх дітей, бо ніколи не знаєш, що знайдеш.
У свою чергу представник TikTok розповіли, що «тривожний челлендж» з'явився задовго до відеоплатформи і ніколи не був трендом TikTok.
Також зазначили, що Ніла п'ята дитина, яка померла за участю у Blackout Challenge лише цього року.
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