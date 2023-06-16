У Тбілісі приземлився російський літак: в аеропорту спалахнули протести

14:57 19 травня Київ, Україна

Прямий рейсовий літак із російської федерації до Тбілісі приземлився після чотирирічної перерви, а в аеропорту виникли протести.



Авіакомпанія "Азимут" виконала перший прямий рейс із москви до Тбілісі. Грузинське видання Formula news повідомило про цю подію.



Літак вирушив з аеропорту "Внуково" і приземлився у столиці Грузії о 13:17 за місцевим часом. Цей політ став першим після зняття обмежень на прямі перельоти між двома країнами.



На честь цієї події пасажирів на борту російського літака компанії "Азимут" пригостили шампанським. За інформацією видання "Эхо Кавказа", першим рейсом з москви до Тбілісі прибула делегація прокремлівських політиків та громадських діячів.



Тим часом в аеропорту проходить акція протесту з боку грузинської опозиції та інших супротивників поновлення прямих авіарейсів до росії. До аеропорту було направлено додаткові сили правоохоронців.



Активісти зустріли рейс із протестними транспарантами та прапорами Грузії, Євросоюзу та України. Понад 100 неурядових організацій попередньо звинуватили грузинську владу у перешкоджанні отриманню статусу кандидата на вступ до Євросоюзу через поновлення авіасполучення з росією.