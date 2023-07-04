У Татарстані масово збирають іранські дрони Shahed-136 - ЗМІ.

У Росії на території особливої економічної зони "Алабуга" в Татарстані організовано масове складання бойових дронів Shahed-136 з іранських компонентів для російської армії.
Про це йдеться у розслідуванні видання "Протокол" та YouTube-каналу РЗВРТ.
Як стверджують автори розслідування, в "Алабузі" відбувається складання дронів-камікадзе Shahed-136, комплектуючі для них повністю постачають із Ірану.
За інформацією журналістів, договір з Іраном передбачає навчання фахівців з "Алабуги" на території іранського виробництва. Перша подібна поїздка відбулася у березні 2023 року. В даний час навчання проходять старші фахівці та основний менеджерський склад. Передбачається, що таке навчання в Ірані пройдуть понад 200 осіб, зокрема фахівці середньої ланки та студенти.
Договір передбачає передачу з Ірану конструкторської документації, яку іранські та російські інженери доопрацьовують спільно. Вони також адаптують процеси під російські реалії та потреби.
За словами джерела, "Алабуга" не закуповувала самі дрони, а лише отримала право на організацію виробництва безпілотників.
Передбачається, що в майбутньому імпорт компонентів із Ірану знижуватиметься. Спочатку зі списку товарів, що ввозяться, приберуть корпус дронів, оскільки він простий у виробництві, потім — GPS-модуль і процесор, тому що "вони в іранських безпілотниках досить примітивні".
Після цього в "Алабузі" планують навчитися робити двигуни, стверджують у розслідуванні.. Там також планується збудувати цех з виробництва бойової частини дронів, але це займе час.
У розслідуванні зазначають, що ангар, де збирають дрони, займає 40 тисяч кв. метрів. Наступного року керівництво "Алабуги" планує перенести виробництво частини деталей на територію економічної зони та автоматизувати її.
За інформацією джерела, підсумкова площа ангарів буде більшою за 100 тисяч кв.. метрів. Журналісти порівнюють це з окремим селом, яке займається лише виробництвом дронів для російської армії.
Про це йдеться у розслідуванні видання "Протокол" та YouTube-каналу РЗВРТ.
Як стверджують автори розслідування, в "Алабузі" відбувається складання дронів-камікадзе Shahed-136, комплектуючі для них повністю постачають із Ірану.
За інформацією журналістів, договір з Іраном передбачає навчання фахівців з "Алабуги" на території іранського виробництва. Перша подібна поїздка відбулася у березні 2023 року. В даний час навчання проходять старші фахівці та основний менеджерський склад. Передбачається, що таке навчання в Ірані пройдуть понад 200 осіб, зокрема фахівці середньої ланки та студенти.
Договір передбачає передачу з Ірану конструкторської документації, яку іранські та російські інженери доопрацьовують спільно. Вони також адаптують процеси під російські реалії та потреби.
За словами джерела, "Алабуга" не закуповувала самі дрони, а лише отримала право на організацію виробництва безпілотників.
Передбачається, що в майбутньому імпорт компонентів із Ірану знижуватиметься. Спочатку зі списку товарів, що ввозяться, приберуть корпус дронів, оскільки він простий у виробництві, потім — GPS-модуль і процесор, тому що "вони в іранських безпілотниках досить примітивні".
Після цього в "Алабузі" планують навчитися робити двигуни, стверджують у розслідуванні.. Там також планується збудувати цех з виробництва бойової частини дронів, але це займе час.
У розслідуванні зазначають, що ангар, де збирають дрони, займає 40 тисяч кв. метрів. Наступного року керівництво "Алабуги" планує перенести виробництво частини деталей на територію економічної зони та автоматизувати її.
За інформацією джерела, підсумкова площа ангарів буде більшою за 100 тисяч кв.. метрів. Журналісти порівнюють це з окремим селом, яке займається лише виробництвом дронів для російської армії.
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