У Тайвані суд уперше дозволив одностатевій парі всиновити дитину

Подружжя Ван Чен-вей і Чен Чун-джу в Тайвані стали першою одностатевою парою, яка легально усиновила дитину, повідомляє The Guardian.
У 2019 році Тайвань став першою азіатською країною, де узаконили одностатеві шлюби, хоч певні обмеження на усиновлення там існують. Скажімо, будь-яка особа може подати заявку на усиновлення дитини, але для одружених одностатевих пар єдиним варіантом є спочатку розлучення, після чого один із партнерів має подати заявку на усиновлення. Пізніше вони можуть одружитися, але інший партнер не отримає рівних прав на батьківство.
Ван і Чен відклали свій шлюб, щоб завершити усиновлення дівчинки Чжоджо. Потім пара звернулася до суду, щоби Чен визнали батьком дитини.
Суд виніс рішення про те, що дитина не повинна бути дискримінована через статус її батьків і що закон не забороняє усиновлення дітей, яких уже усиновили.
Рішення дозволило Чену удочерити Чжоджо та бути зареєстрованим як батько разом із Ван.
Зараз маю все. Я одружений, і як і гетеросексуальні пари, ми можемо мати своїх дітей. Але ми народжені, щоб мати і насолоджуватись усім цим, це не історія благодійності. Нам не треба було боротися за це“, – сказав Ван.
Нагадаємо, у листопаді 2021 року угорський уряд хотів дозволити усиновлення лише для сімейних пар, які складаються з чоловіків та жінок.
Крім того, раніше у Польщі президент Анджей Дуда збирався закріпити у Конституції заборону на усиновлення та удочеріння дітей з боку ЛГБТ-пар. Під час своїх виступів, згадуючи про сексуальну освіту та ЛГБТ, глава держави також назвав "ідеологію, яка під кліше поваги та терпимості приховує глибоку нетерпимість", більш руйнівною за комуністичну.
У 2019 році Тайвань став першою азіатською країною, де узаконили одностатеві шлюби, хоч певні обмеження на усиновлення там існують. Скажімо, будь-яка особа може подати заявку на усиновлення дитини, але для одружених одностатевих пар єдиним варіантом є спочатку розлучення, після чого один із партнерів має подати заявку на усиновлення. Пізніше вони можуть одружитися, але інший партнер не отримає рівних прав на батьківство.
Ван і Чен відклали свій шлюб, щоб завершити усиновлення дівчинки Чжоджо. Потім пара звернулася до суду, щоби Чен визнали батьком дитини.
Суд виніс рішення про те, що дитина не повинна бути дискримінована через статус її батьків і що закон не забороняє усиновлення дітей, яких уже усиновили.
Рішення дозволило Чену удочерити Чжоджо та бути зареєстрованим як батько разом із Ван.
Зараз маю все. Я одружений, і як і гетеросексуальні пари, ми можемо мати своїх дітей. Але ми народжені, щоб мати і насолоджуватись усім цим, це не історія благодійності. Нам не треба було боротися за це“, – сказав Ван.
Нагадаємо, у листопаді 2021 року угорський уряд хотів дозволити усиновлення лише для сімейних пар, які складаються з чоловіків та жінок.
Крім того, раніше у Польщі президент Анджей Дуда збирався закріпити у Конституції заборону на усиновлення та удочеріння дітей з боку ЛГБТ-пар. Під час своїх виступів, згадуючи про сексуальну освіту та ЛГБТ, глава держави також назвав "ідеологію, яка під кліше поваги та терпимості приховує глибоку нетерпимість", більш руйнівною за комуністичну.
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