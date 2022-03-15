У Таїланді почалися випробування власної COVID-вакцини

15:38 15 червня Київ, Україна

Таїландський університет Чулалонгкорн почав випробування власної вакцини від COVID-19 на добровольцях, в ньому візьмуть участь дві групи у віці 18-55 років і у віці 65-75 років.

Про це у вівторок на брифінгу повідомив заступник прессекретаря Міністерства закордонних справ королівства Натапану Нопакун.

"Почався перший етап випробувань на людях препарату ChulaCov19, розробленого Університетом Чулалонгкорн. У ньому беруть участь 72 добровольці", - додав Нопакун. Йдеться про дві групи по 36 осіб у віці від 18 до 55 років і від 65 до 75 років відповідно. "У другій фазі, яка запланована на серпень поточного року, повинні взяти участь від 150 до 300 осіб", - пояснив він.

Вакцина, розроблена в Таїланді і створена за технологією мРНК, вже була протестована на мавпах і щурах, довівши, що здатна забезпечити підвищення імунітету. Препарат може зберігатися до трьох місяців при температурі від 2 до 8 градусів за Цельсієм або до двох тижнів при 25 градусах. Вакцина ChulaCov19 може бути схвалена для масового виробництва до середини 2022 року в разі успішного завершення випробувань.



Препарат виготовлений з мікроскопічних частин генетичного матеріалу коронавірусу без будь-якого використання інфекції, відзначають вчені. Коли організм отримує невелику частину цього матеріалу, то накопичується спайковий білок і стимулює імунну систему, щоб боротися з вірусом при вступі з ним в контакт. Після вироблення вакциною необхідної кількості білка в організмі вона руйнується протягом декількох днів.



Тим часом фахівці Університету Чулалонгкорн вже підготувалися до розробки вакцини другого покоління, здатної протистояти різним мутаціям коронавірусу, в тому числі штамам, які вперше були виявлені в Великобританії, Південній Африці та Індії. Ця версія препарату буде готова до тестування на добровольцях до четвертого кварталу поточного року.