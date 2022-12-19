У Таїланді затонув корабель під час шторму

Корвет Королівських військово-морських сил Таїланду Sukhothai затонув під час шторму в Сіамській затоці.
Про це повідомляє The Bangkok Post у понеділок, 19 грудня. "HTMS Sukhothai затонув біля Прачуап-Кхірі-Хана близько 23:30 в неділю", - заявив речник ВМС, адмірал Поккронг Монтхатпалін.
Корвет вів патрулювання приблизно за 20 морських миль від берега району Банг Сапхан провінції Прачуапкхірі Хан. Під час шторму його вдарили високі хвилі, він нахилився приблизно на 60 градусів до правого борту, набрав води та перекинувся.
На борту корвета було 106 моряків. З них 75 вдалося врятувати, 31 військовий вважався зниклим безвісти.
Пізніше влада країни заявила, що виявлено ще 10 членів екіпажу, проте один із них загинув.
Вказано, що корвет Sukhothai був побудований у США та експлуатувався 36 років. Він був обладнаний для протиповітряної оборони, морського бою та боротьби з підводними човнами.
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