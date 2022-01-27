У Таїланді дозволили вирощувати канабіс у домашніх умовах

15:06 27 січень Київ, Україна

Управління боротьби з наркотиками Таїланду заявило, що виключить канабіс зі списку наркотиків, що дозволить вирощувати цю рослину в домашніх умовах. Але тільки в тому випадку, якщо охочі його вирощувати повідомлять місцевий уряд про свої наміри, а також не будуть продавати канабіс без ліцензій.

Рішення набуде чинності через 120 днів після публікації в урядовій газеті.



За законопроєктом, якщо вирощувати коноплі таємно, можна отримати штраф до 605 доларів. За продаж без ліцензії штрафуватимуть до 9 тисяч доларів або можуть дати три роки ув'язнення або те й інше.



В уряді очікують, що вирощений удома канабіс люди будуть використовувати з медичною метою, а також наголошують, що проводитимуть вибіркові перевірки.



Крім того, на цьому тижні Міністерство охорони здоров'я Таїланду представить окремий законопроєкт, який окреслить межі законного використання канабісу, зокрема, його легальний продаж та використання у рекреаційних цілях.



У 2018 році Таїланд став першою країною у південно-східній Азії, яка легалізувала марихуану для медичного використання.



У середині грудня 2021 року Мальта стала першою країною Європейського Союзу, яка легалізувала в країні вирощування та використання канабісу для особистого користування. Також канабіс повністю легалізований в Уругваї (2013) та Канаді (2018). У США можна використовувати марихуану в особистих цілях лише в окремих штатах.



В Україні вживання канабісу не легалізували ні з медичною метою, ні для особистого використання. У липні 2021 року Верховна Рада не підтримала законопроєкт, який передбачав вирощування деяких видів конопель та дозвіл на вживання канабісу хворим на епілепсію та онкологічні захворювання. Але у квітні 2021 року Кабмін дозволив окремі препарати на основі медканабісу. Це «Набілон», що використовується для лікування побічних ефектів хімієтерапії при раку (блювота, невропатичний біль), та «Набіксимолс», що знімає біль та спазми м'язів при розсіяному склерозі.