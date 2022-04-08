У Таджикистані зафіксували землетрус магнітудою 5,9 бала - є жертви

Експерти відзначають, що по всьому світу почастішали землетруси. Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) опублікував інформацію про реєстрацію великого землетрусу в Таджикистані. На півночі країни були зафіксовані поштовхи магнітудою 5,9 бала.

Землетрус було зареєстровано о 2:14 за Гринвічем, за 170 км на південний схід від міста Худжанд, з епіцентром, розташованим на глибині 40 км, згідно з даними EMSC. За повідомленням комітету з надзвичайних ситуацій Таджикистану, в результаті землетрусу магнітудою 5,9 бала загинули п'ятеро людей.

За словами керівника пресцентру Комітету з надзвичайних ситуацій Умеда Юсуфі, п'ятеро людей загинули в селі Лангара, що в регіоні Тоджікобод. Двоє неповнолітніх жителів сільської громади Хіджборак Раштського району були поранені, а потім госпіталізовані.

За попередніми даними, в результаті землетрусу в двох селах в епіцентрі події було пошкоджено 19 будинків.