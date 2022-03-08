У Таджикистані пройшли вибори президента

У Таджикистані 11 жовтня відбулися вибори президента. У голосуванні взяли участь більше ніж 70% виборців при необхідній явці 50%.
Як повідомляє Радіо Озоді з посиланням на ЦВК Таджикистану, попередні результати виборів будуть оголошені в понеділок, 12 жовтня.
Відповідно до статті 34 Конституційного закону "Про вибори президента Республіки Таджикистан", вибори вважаються такими, що відбулися, при явці більше ніж 50% внесених у списки виборців.
11 жовтня в Таджикистані відбулися вибори президента, який обирається на 7-річний термін.
Це п'яті вибори глави держави за 29 років незалежності Таджикистану, які були призначені достроково.
На пост президента претендують п'ять кандидатів, зокрема, чинний глава держави Емомалі Рахмон від Народно-демократичної партії (вп'яте).
Як повідомляє Радіо Озоді з посиланням на ЦВК Таджикистану, попередні результати виборів будуть оголошені в понеділок, 12 жовтня.
Відповідно до статті 34 Конституційного закону "Про вибори президента Республіки Таджикистан", вибори вважаються такими, що відбулися, при явці більше ніж 50% внесених у списки виборців.
11 жовтня в Таджикистані відбулися вибори президента, який обирається на 7-річний термін.
Це п'яті вибори глави держави за 29 років незалежності Таджикистану, які були призначені достроково.
На пост президента претендують п'ять кандидатів, зокрема, чинний глава держави Емомалі Рахмон від Народно-демократичної партії (вп'яте).
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