У Таджикистані пройшли вибори президента

05:42 12 жовтень Київ, Україна

У Таджикистані 11 жовтня відбулися вибори президента. У голосуванні взяли участь більше ніж 70% виборців при необхідній явці 50%.

Як повідомляє Радіо Озоді з посиланням на ЦВК Таджикистану, попередні результати виборів будуть оголошені в понеділок, 12 жовтня.

Відповідно до статті 34 Конституційного закону "Про вибори президента Республіки Таджикистан", вибори вважаються такими, що відбулися, при явці більше ніж 50% внесених у списки виборців.

11 жовтня в Таджикистані відбулися вибори президента, який обирається на 7-річний термін.

Це п'яті вибори глави держави за 29 років незалежності Таджикистану, які були призначені достроково.

На пост президента претендують п'ять кандидатів, зокрема, чинний глава держави Емомалі Рахмон від Народно-демократичної партії (вп'яте).