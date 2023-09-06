У Суецькому каналі зіткнулися два танкери

У Суецькому каналі в Єгипті зіткнулися два танкери. Один із них перевозив скраплений природний газ, повідомив сервіс відстеження руху суден Marine Traffic у соціальній мережі X (раніше Twitter).
Зазначається, що йдеться про танкер BW Lesmes під прапором Сінгапуру і танкер Burri під прапором Кайманових островів.
Сервіс відстеження судноплавства показав, що танкер BW Lesmes, який перевозив зріджений природний газ, зупинився, а танкер для нафтопродуктів Burri пришвартований приблизно за 19 км від південного кінця каналу.
Танкер BW Lesmes відбуксують до якірної зупинки.
Зазначається, що йдеться про танкер BW Lesmes під прапором Сінгапуру і танкер Burri під прапором Кайманових островів.
Сервіс відстеження судноплавства показав, що танкер BW Lesmes, який перевозив зріджений природний газ, зупинився, а танкер для нафтопродуктів Burri пришвартований приблизно за 19 км від південного кінця каналу.
Танкер BW Lesmes відбуксують до якірної зупинки.
Watch the playback of the 2 vessels' collision and tug operations happening right now in the #SuezCanal #marinetraffic pic.twitter.com/ZamrIeaZfk- MarineTraffic (@MarineTraffic) August 22, 2023
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