У Суецькому каналі зіткнулися два танкери

10:28 23 серпня Київ, Україна

У Суецькому каналі в Єгипті зіткнулися два танкери. Один із них перевозив скраплений природний газ, повідомив сервіс відстеження руху суден Marine Traffic у соціальній мережі X (раніше Twitter).



Зазначається, що йдеться про танкер BW Lesmes під прапором Сінгапуру і танкер Burri під прапором Кайманових островів.



Сервіс відстеження судноплавства показав, що танкер BW Lesmes, який перевозив зріджений природний газ, зупинився, а танкер для нафтопродуктів Burri пришвартований приблизно за 19 км від південного кінця каналу.



Танкер BW Lesmes відбуксують до якірної зупинки.