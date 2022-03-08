У столиці Туреччини зіткнулися два вантажні потяги: загинули люди

14:52 11 жовтень Київ, Україна

Аварія двох вантажних потягів на залізниці сталася вчора в Туреччині. За інформацією агентства Haber Türk, під час лобового удару потягу в локомотив, що стояв на семафорі, загинули обидва машиністи одного з локомотивів.

"На залізниці в районі Каледжик сталося лобове зіткнення поїздів. У результаті двоє людей загинули", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що катастрофа сталася в той момент, коли один з поїздів зупинився на червоний сигнал семафора - і в нього врізався зустрічний поїзд.

Загинули два машиністі поїзда, який чекав на семафорі.

Проводиться розслідування причин інциденту.

Нагадаємо, в Чехії пасажирський поїзд зіткнувся з локомотивом, який тягнув вимірювальну машину на вокзалі в Кдинах-на-Домажліце.

Раніше в Санкт-Петербурзі два вантажні потяги зіткнулися і зійшли з рейок. У РЗД заявили, що постраждалих немає, зіткнення не вплинуло на графік руху пасажирських поїздів.