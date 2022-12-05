У столиці Монголії протестувальники увірвалися до будівлі уряду

14:54 05 грудня Київ, Україна

В Улан-Баторі 5 грудня протестувальники через крадіжку вугілля прорвалися до Палацу уряду.



Про це повідомило монгольське агентство новин Sonin.



За інформацією ЗМІ, протест спалахнув через те, що кількість вугілля, вивезеного з Монголії, відрізнялася від тієї, що отримав Китай. На цьому тлі в країні вибухнули протести. Демонстранти вимагали назвати імена та притягнути до відповідальності тих, хто незаконно експортував вугілля.



Sonin повідомляє, що під час другої хвилі протесту 5 грудня мітингувальники увірвалися до будівлі парламенту. Внаслідок товкучки як мінімум двоє людей отримали поранення. Раніше силовики вже відбили одну спробу штурму.