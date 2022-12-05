У столиці Монголії протестувальники увірвалися до будівлі уряду

В Улан-Баторі 5 грудня протестувальники через крадіжку вугілля прорвалися до Палацу уряду.
Про це повідомило монгольське агентство новин Sonin.
За інформацією ЗМІ, протест спалахнув через те, що кількість вугілля, вивезеного з Монголії, відрізнялася від тієї, що отримав Китай. На цьому тлі в країні вибухнули протести. Демонстранти вимагали назвати імена та притягнути до відповідальності тих, хто незаконно експортував вугілля.
Sonin повідомляє, що під час другої хвилі протесту 5 грудня мітингувальники увірвалися до будівлі парламенту. Внаслідок товкучки як мінімум двоє людей отримали поранення. Раніше силовики вже відбили одну спробу штурму.
Про це повідомило монгольське агентство новин Sonin.
За інформацією ЗМІ, протест спалахнув через те, що кількість вугілля, вивезеного з Монголії, відрізнялася від тієї, що отримав Китай. На цьому тлі в країні вибухнули протести. Демонстранти вимагали назвати імена та притягнути до відповідальності тих, хто незаконно експортував вугілля.
Sonin повідомляє, що під час другої хвилі протесту 5 грудня мітингувальники увірвалися до будівлі парламенту. Внаслідок товкучки як мінімум двоє людей отримали поранення. Раніше силовики вже відбили одну спробу штурму.
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