У столиці Литви знесуть "Дім москви"

Окружний суд литовської столиці, Вільнюса, дозволив Будівельній інспекції знести "Дім москви" - недобудований будинок російського культурного закладу.
Також суд виніс штраф державній установі, яка керує будинком – за кожен день невиконання рішення вони мають сплатити 300 євро.
Про це повідомляє національний мовник LRT.
Про це повідомляє національний мовник LRT.
У Будівельній інспекції зазначили, що законами не передбачена можливість експропріації незаконно збудованих будівель, тому за відсутності можливості їхньої легалізації єдиним можливим законним способом є їхнє знесення.
Що відомо про "Дім москви"
Ідея "Дому москви" у Вільнюсі почала реалізовуватися з 2004 року, після візиту тодішнього мера російської столиці Юрія Лужкова. Було оголошено, що будівля стане центром культурної та ділової співпраці між москвою та Вільнюсом.
У 2016 році Окружний суд Вільнюса скасував дозвіл на будівництво "Дому москви". У 2018 році мер міста Ремігіюс Шімашюс звернувся до Департаменту держбезпеки з питання "Дому москви". Він не розкрив подробиці справи, але заявив, що об'єкт є інструментом кремлівської пропаганди та становить загрозу національній безпеці Литви.
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