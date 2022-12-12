У столиці Литви знесуть "Дім москви"

13:51 12 грудня Київ, Україна

Окружний суд литовської столиці, Вільнюса, дозволив Будівельній інспекції знести "Дім москви" - недобудований будинок російського культурного закладу.

Також суд виніс штраф державній установі, яка керує будинком – за кожен день невиконання рішення вони мають сплатити 300 євро.



Про це повідомляє національний мовник LRT.

"Після того, як суд надав Будівельній інспекції право на знесення незаконно збудованої будівлі, найближчим часом буде складено кошторис на знесення та проведено процедури держзакупівель для вибору підрядника, який виконує роботи зі знесення. Планується, що знесення "Дому москви" завершиться до кінця 2023 року", - йдеться в повідомленні.

У Будівельній інспекції зазначили, що законами не передбачена можливість експропріації незаконно збудованих будівель, тому за відсутності можливості їхньої легалізації єдиним можливим законним способом є їхнє знесення.



Що відомо про "Дім москви"

Ідея "Дому москви" у Вільнюсі почала реалізовуватися з 2004 року, після візиту тодішнього мера російської столиці Юрія Лужкова. Було оголошено, що будівля стане центром культурної та ділової співпраці між москвою та Вільнюсом.



У 2016 році Окружний суд Вільнюса скасував дозвіл на будівництво "Дому москви". У 2018 році мер міста Ремігіюс Шімашюс звернувся до Департаменту держбезпеки з питання "Дому москви". Він не розкрив подробиці справи, але заявив, що об'єкт є інструментом кремлівської пропаганди та становить загрозу національній безпеці Литви.