У столиці Киргизстану ввели надзвичайний стан

15:34 09 жовтень Київ, Україна

На території Бішкека за указом президента Киргизстану введено надзвичайний стан і віддано наказ ввести війська.



Про це повідомляє пресслужба президента Киргизії в п'ятницю, 9 жовтня.

«Ввести надзвичайний стан на території міста Бішкек Киргизької Республіки на період з 20:00 9 жовтня 2020 року до 08:00 21 жовтня 2020 року», - йдеться в указі.

У документі сказано, що режим надзвичайного стану вводиться «в зв'язку зі сформованою ситуацією, пов'язаною з насильством і загрозою життю і здоров'ю людей, що виникла в результаті масових заворушень».



Так, своїм указом Сооронбай Жеенбеков доручив Генеральному штабу Збройних сил Киргизької Республіки ввести на територію Бішкека військових з військовою технікою для організації блок-постів, припинення збройних зіткнень, забезпечення охорони правопорядку та захисту мирного населення.



Президент Киргизії також призначив заступника міністра внутрішніх справ республіки Алмазбека Орозалієва комендантом в Бішкеку на період режиму надзвичайного стану.



Указом також передбачена й низка обмежень: для деяких категорій громадян заборонено залишати будинок, вводиться контроль за ЗМІ. Також будуть діяти особливі правила користування зв'язком. Крім того, по Бішкеку обмежать рух.