У столиці Киргизстану ввели надзвичайний стан

На території Бішкека за указом президента Киргизстану введено надзвичайний стан і віддано наказ ввести війська.
Про це повідомляє пресслужба президента Киргизії в п'ятницю, 9 жовтня.
У документі сказано, що режим надзвичайного стану вводиться «в зв'язку зі сформованою ситуацією, пов'язаною з насильством і загрозою життю і здоров'ю людей, що виникла в результаті масових заворушень».
Так, своїм указом Сооронбай Жеенбеков доручив Генеральному штабу Збройних сил Киргизької Республіки ввести на територію Бішкека військових з військовою технікою для організації блок-постів, припинення збройних зіткнень, забезпечення охорони правопорядку та захисту мирного населення.
Президент Киргизії також призначив заступника міністра внутрішніх справ республіки Алмазбека Орозалієва комендантом в Бішкеку на період режиму надзвичайного стану.
Указом також передбачена й низка обмежень: для деяких категорій громадян заборонено залишати будинок, вводиться контроль за ЗМІ. Також будуть діяти особливі правила користування зв'язком. Крім того, по Бішкеку обмежать рух.
Так, своїм указом Сооронбай Жеенбеков доручив Генеральному штабу Збройних сил Киргизької Республіки ввести на територію Бішкека військових з військовою технікою для організації блок-постів, припинення збройних зіткнень, забезпечення охорони правопорядку та захисту мирного населення.
Президент Киргизії також призначив заступника міністра внутрішніх справ республіки Алмазбека Орозалієва комендантом в Бішкеку на період режиму надзвичайного стану.
Указом також передбачена й низка обмежень: для деяких категорій громадян заборонено залишати будинок, вводиться контроль за ЗМІ. Також будуть діяти особливі правила користування зв'язком. Крім того, по Бішкеку обмежать рух.
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