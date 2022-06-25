У столиці Грузії відбувся антиурядовий мітинг за євроінтеграцію

06:24 25 червня Київ, Україна

Народ Грузії не зміг не відреагувати на набуття Україною статусу кандидата в ЄС, куди їхня країна прагне довгі роки. У центрі грузинської столиці Тбілісі перед будинком парламенту в п'ятницю пройшла акція протесту. Учасники вимагали від влади виконати вимоги ЄС щодо набуття країною статусу кандидата на членство. Про це у п'ятницю, 26 червня, повідомляє видання Грузія Онлайн.

Мітингувальники вимагали виконання угоди, укладеної між грузинською владою та опозицією за посередництва президента Євроради Шарля Мішеля. Для виконання цих вимог активісти дали владі тиждень, інакше обіцяють безстрокові протести.

До присутніх звернулися президент України Володимир Зеленський та народний депутат України Давид Арахамія.

«Українці та грузини завжди були і будуть більше, ніж друзями. Україна по-братськи простягла Грузії руку допомоги 1993 року в горах Сванетії, 2008-го в Тбілісі і зробить це ще багато разів, якщо буде потрібно. Також ми в Україні знаємо, що завжди можемо покластися на грузинських братів. Так було 2004-го, 2014-го і зараз, коли грузини борються за нас на війні з росією. Я пам'ятаю, як ми переживали горе один одного і мріяли одного дня повернутися в нашу європейську сім'ю. І, мабуть, так і сталося, якби один олігарх не взяв у заручники всю країну. Але акції, що зараз проходять у Грузії, лише підтверджують те, що у нас спільні цінності – свобода, гідність, європейський вибір. І що грузини, як і українці, не терпітимуть принижень, а захищатимуть себе та своє майбутнє. Сьогодні ми знову з грузинами. І я впевнений, що нашій меті разом вступити до Євросоюзу не завадить жоден олігарх», - написав Арахамія на своїй сторінці у Телеграм.

Український президент заявив, що вірить у європейське майбутнє Грузії, і пообіцяв, що Україна допоможе грузинському народові цим шляхом. А за словами Арахамії, і український, і грузинський народи завжди виборювали своє місце в єдиній Європейській родині, але сьогодні у грузинів забирають можливість возз'єднатися з Європою.. Він також закликав народ Грузії оцінити дії нинішнього уряду "Грузинської мрії".

Грузія подала заявку на вступ до ЄС разом з Україною та Молдовою, проте отримала відмову від Єврокомісії у наданні кандидатського статусу.

Єврокомісія рекомендувала Раді ЄС визнати європейську перспективу Грузії, але насамперед надання країні статусу кандидата на членство в ЄС вимагає від Тбілісі здійснення низки реформ.

Загалом Єврокомісія надала Грузії дванадцять вимог, у тому числі: подолання політичної поляризації та забезпечення співпраці політичних партій; забезпечення повноцінного та незалежного функціонування всіх державних інститутів, так само як і вдосконалення виборчої бази з огляду на рекомендації міжнародних організацій.

Необхідна також подальша реформа судової системи, прокурорських установ та Вищої ради юстиції на основі широкого, інклюзивного та міжпартійного процесу консультацій; забезпечення інституційної незалежності Агентства боротьби з корупцією, Спеціальної слідчої служби та Служби захисту персональних даних; "деолігархізація" - тобто. усунення впливу особистих інтересів на економічне, політичне та суспільне життя; посилення боротьби проти організованої злочинності; більш активні зусилля для забезпечення вільного, професійного, плюралістичного та незалежного медіасередовища.

Грузії доведеться також вжити заходів щодо посилення захисту прав уразливих груп; консолідації зусиль для ґендерної рівності; залучення громадянського суспільства до процесів прийняття рішень на всіх рівнях, а також внести поправки до законодавства для того, щоб грузинські суди враховували рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Необхідне забезпечення прозорості процесу обрання Омбудсмена з урахуванням прав незалежних кандидатів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив Арахамію та місцеву опозицію у провалі кампанії за набуття статусу кандидата у члени Євросоюзу.

Раніше Єврокомісія не рекомендувала надати статусу кандидата на вступ до ЄС Грузії. Через це напередодні у центрі Тбілісі навіть організували протест – тисячі людей зібралися на акції на підтримку євроінтеграції Грузії під гаслом Додому до Європи.